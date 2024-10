ATS BRIANZA, PIANO CALORE: L’ESTATE 2024 LA TERZA PIÙ CALDA DEGLI ULTIMI 30 ANNI

LECCO – A livello globale l’estate 2024 può essere considerata la più calda di sempre. I dati di Copernicus, infatti, mostrano come la temperatura media globale degli ultimi 12 mesi (settembre 2023-agosto 2024) sia la più alta registrata in un periodo di 12 mesi, pari a 0,76°C sopra la media del periodo 1991-2020 e 1,64°C sopra la media pre-industriale 1850-1900.

Benché i tre mesi estivi non siano stati i più caldi in assoluto, l’estate 2024 è stata la terza più calda degli ultimi 30 anni. In particolare, giugno è stato l’ottavo più caldo degli ultimi 34 anni, luglio è stato il terzo più caldo, mentre agosto il secondo dopo agosto 2023.

Nel territorio di ATS Brianza il periodo estivo è iniziato in modo abbastanza mite, per poi divenire sempre più caldo e non confortevole. Salvo qualche eccezione, il periodo compreso tra il 01/06/24 e il 07/07/24 è stato caratterizzato da temperature massime orarie che, fatta salva qualche occasione, non hanno superato la soglia dei 30° e frequentemente si sono registrati valori compresi tra i 20 e 25 gradi.

Il periodo successivo, dal 08/07/24 al 13/08/24, è stato invece caratterizzato da temperature massime che si collocano in genere al di sopra dei 30°C nelle tre aree territoriali di ATS esaminate: nord (Colico), centro (Lecco) e sud (Monza). Il periodo successivo, dal 14/08/24 al 15/09/24, invece si caratterizza per una progressione discendente verso temperature più basse.

Le elevate temperature registrate hanno comportato per la popolazione un disagio di rilievo. I dati Humidex del triennio 2022-2024 mostrano chiaramente come il periodo di emergenza caldo di quest’anno abbia avuto un forte impatto anche per il territorio di Lecco, che ha visto confermare il trend crescente di percentuale di giornate con “Disagio Forte”.