ATS BRIANZA: PRONTI ALL’AFFIDO I CUCCIOLI DI CANE SEQUESTRATI A CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Sono pronti all’affido i cuccioli di pitbull/amstaff e la loro mamma, che quest’estate sono stati salvati in extremis dai veterinari di ATS Brianza, dopo essere stati trovati in forte stato di deperimento e disidratazione, stipati in una gabbia metallica di un metro, sotto il torrido sole estivo, in mezzo ai loro escrementi, sul balcone di una abitazione di Calolziocorte.

Dopo le cure ricevute in una clinica, ora i cani sono pronti per essere affidati a persone che possano prendersi cura temporaneamente di questi animali, in attesa dell’esito del giudizio nei confronti dei responsabili dello stato di degrado, in cui le povere bestie erano tenute.

“Grazie alle cure somministrate in questo mese in una struttura sanitaria, i cani sono fuori pericolo – dichiarano i veterinari di ATS – ora serve dare loro delle condizioni di benessere ambientale e affettivo, che gli permettano di crescere in salute. Per questo invitiamo quanti desiderino prendersene cura a contattarci per valutare insieme le soluzioni di un possibile affido. ATS fornirà tutte le indicazioni e i suggerimenti utili a orientare la scelta”.

Le persone interessate sono invitate a contattare ATS Brianza, Dipartimento Veterinario, sede di Lecco, chiamando i numeri 0341482454-482453-482429 o scrivendo all’indirizzo mail veterinaria.lecco@ats-brianza.it .

La foto di copertina e quella presente nell’articolo, ritraggono i cuccioli che hanno ripreso vigore dopo le cure in clinica. Di seguito le foto al momento del sequestro: