LECCO – Si svolgerà a Lecco, a partire dall’8 giugno nel tardo pomeriggio e per cinque giovedì, il quinto appuntamento con la ‘Scuola di Assistenza Familiare per Caregiver’ dopo l’ottima partecipazione e i riscontri positivi ottenuti dalle quattro precedenti edizioni svolte nei territori della Valsassina, di Vimercate, di Desio e di Seregno negli scorsi mesi.

“Abbiamo voluto fortemente questa scuola di formazione per caregiver familiari – spiega il direttore generale Carmelo Scarcella – per supportare queste preziose figure e includerle in modo qualificato e strutturato nel processo di cura, offrendo loro formazione e sostegno. La progettazione e realizzazione di questo corso vuole essere una nuova occasione per testimoniare la vicinanza a chi, con le mani, la mente, il cuore, dà dignità e garantisce la possibilità di rimanere nel proprio ambiente di vita alle persone con problemi di salute e di disabilità”.

Il corso si pone come risultato principale quello di formare caregiver informali (familiari) capaci di assistere nelle attività della vita quotidiana soggetti con disabilità fisica temporaneamente o permanentemente privi di autonomia. Un percorso di formazione per il quale ATS Brianza ha lavorato insieme all’Ambito Territoriale di Lecco, per un pieno coinvolgimento dei Comuni. Il corso si terrà a Lecco, presso la sala conferenze di ATS Brianza in corso Carlo Alberto 120 per quattro serate e una presso l’aula bianca dell’Ospedale Manzoni.

La scuola di assistenza familiare per caregiver ha ottenuto il patrocinio di Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lecco, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza, Ordine delle professioni infermieristiche di Lecco, Ordine delle professioni infermieristiche di Milano, Lodi, Monza Brianza, Ordine dei Farmacisti di Lecco e Ordine dei Farmacisti di Milano, Lodi, Monza Brianza.

“Il corso – continua Scarcella – è aperto a 25 partecipanti. Oltre alle quattro edizioni già svolte e a questa programmata nelle prossime settimane, nei prossimi mesi verranno organizzate altre edizioni nel territorio di ATS Brianza”. Rispetto alle edizioni precedenti, questa edizione presenta un’importante novità. Una delle lezioni sarà interamente dedicata al mondo del terzo settore e del volontariato: i referenti del Centro Servizi per il Volontariato (CSV) e altri referenti dell’associazionismo illustreranno ai caregiver le iniziative messe in atto dalle varie associazioni del territorio, una vera e propria rete di sostegno e di servizio per chi svolge il delicato ruolo di cura per i propri familiari. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e una guida rivolta ai caregiver familiari.

Il presidente dell’Ambito Territoriale di Lecco, Sabina Panzeri, e l’assessore del Comune di Lecco Emanuele Manzoni ritengono che questa iniziativa sia la risposta a uno dei bisogni espressi dal territorio: “Oltre ai diretti beneficiari dell’offerta formativa, che potranno godere di queste occasioni anche come momento di scambio di esperienze per la costruzione di legami informali di mutuo sostegno, il corso per caregiver rappresenta il punto di collegamento con le diverse iniziative in ambito sociale messe in atto dai Comuni”.