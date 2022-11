LECCO – Per consentire gli interventi sui giunti strutturali del ponte Kennedy, eseguiti dall’impresa Vitali Pietro s.r.l., dalle 20 del 5 novembre alle 6 del 6 novembre e dalle 20 del 7 novembre alle 6 dell’8 novembre viene istituito il senso unico di circolazione in direzione Malgrate, tra la rotatoria di via Leonardo da Vinci/via Adda e la rotatoria sulla SP 583.

In vigore inoltre il limite massimo di velocità a 30 Km/h e il senso vietato per i veicoli provenienti dalla SP 583 e diretti a Lecco sul ponte Kennedy.

È inoltre revocata l’area pedonale sul ponte Azzone Visconti ed è istituito il senso unico di circolazione mediante impianto semaforico in direzione Lecco.

A seguire, sarà la volta dei giunti strutturali del cavalcavia di viale Brodolini, sempre a cura dall’impresa Vitali Pietro s.r.l. Per questi interventi, dalle 20 del 7 novembre alle 6 dell’8 novembre e dalle 20 dell’8 novembre alle 6 del 9 novembre saranno istituiti il senso unico di circolazione in direzione Bergamo dalla rotatoria via Brodolini/Spiaggia/Nazioni alla rotatoria corso Bergamo/Brodolini (cavalcavia), l’obbligo di direzione diritto per i veicoli che, provenienti dal confine di Vercurago, sono diretti verso Lecco e il limite massimo di velocità 30 Km/h.

F. S.