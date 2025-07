ATTERRAGGIO ANOMALO AL BIONE PER DUE PARAPENDII, SOCCORSI SUL POSTO

LECCO — Un pomeriggio movimentato quello di oggi nell’area sportiva del Bione, dove due parapendii hanno effettuato un atterraggio anomalo, destando l’attenzione di diversi cittadini e facendo scattare immediatamente le operazioni di soccorso.

Su segnalazione di più persone, il comando dei Vigili del Fuoco ha inviato un’autopompa per un sopralluogo. Dopo un’accurata perlustrazione, le squadre hanno individuato il primo dei due parapendisti all’interno dei campi da calcio della zona. L’uomo era in contatto telefonico con il suo collega, che aveva anch’egli raggiunto terra in modo sicuro, ma qualche centinaio di metri più avanti.

I due sportivi erano decollati dalla Roncola, in provincia di Bergamo. A causa di condizioni metereologiche instabili, sono stati costretti a cambiare traiettoria e a cercare un’area sicura per l’atterraggio, che hanno trovato nei dintorni di Lecco.

Nei primi istanti delle ricerche, è stato attivato anche l’elisoccorso 118 per garantire un’eventuale assistenza rapida. Fortunatamente, dopo l’identificazione da parte delle forze dell’ordine e la verifica delle buone condizioni di salute di entrambi, le squadre di soccorso hanno potuto fare rientro.