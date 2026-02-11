ATTESA PER LA “3ª PROVA POLISPORTIVA CSI UNDER 8” A ESINO LARIO

ESINO LARIO – Cresce l’attesa per la 3ª Prova Polisportiva CSI Under 8, in programma il 22 febbraio nella palestra comunale di Esino Lario. L’appuntamento, promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Lecco, rappresenta l’ultimo atto del percorso polisportivo dedicato ai più piccoli, un’iniziativa che negli anni si è consolidata come uno dei momenti più significativi per la promozione dello sport in età prescolare.

La giornata sarà interamente dedicata alla disciplina della Palla Due Fuochi – Dodgeball, scelta dal CSI per la sua capacità di coinvolgere tutti i bambini in modo semplice, dinamico e inclusivo. Un gioco che favorisce movimento, coordinazione, spirito di squadra e soprattutto divertimento, elementi centrali nella filosofia educativa del CSI.

Il ritrovo delle squadre è fissato alle 14.30, mentre l’avvio delle attività è previsto per le 15. Come da tradizione, la formula dell’evento non prevede classifiche né competizioni esasperate: l’obiettivo è far vivere ai bambini un pomeriggio di sport sereno, dove il gioco diventa strumento di crescita e socializzazione.

La tappa di Esino Lario chiuderà il percorso iniziato nelle scorse settimane in altre sedi del territorio lecchese, che ha visto un’ampia partecipazione di società e famiglie. Le prove precedenti hanno confermato l’interesse crescente verso attività che permettono ai più piccoli di sperimentare discipline diverse in un ambiente protetto e stimolante, valorizzando la partecipazione più che il risultato.

Il CSI Lecco, attraverso iniziative come questa, continua a promuovere una visione dello sport centrata sui valori educativi: rispetto, collaborazione, impegno e gioia del movimento. La prova di Esino Lario si preannuncia quindi come un momento di festa, capace di unire bambini, allenatori e genitori in un clima positivo e coinvolgente.