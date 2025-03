“ATTIVA LA TUA ESTATE”: OPPORTUNITÀ DI VOLONTARIATO PER I GIOVANI

LECCO – L’Informagiovani del Comune di Lecco lancia l’incontro informativo “Attiva la tua estate”, pensato per i giovani dai 15 ai 30 anni che desiderano vivere un’estate all’insegna dell’impegno e della crescita personale.

L’evento si svolgerà giovedì 13 marzo alle 17 presso la sede dell’Informagiovani e consiste nell’approfondimento delle diverse opportunità di volontariato e cittadinanza attiva disponibili sul territorio lecchese per quanto riguarda la prossima estate. Un’esperienza preziosa per chi vuole mettersi in gioco, acquisire nuove competenze e contribuire al benessere della comunità.

In questa occasione sarà presente un operatore del Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Lecco, che esplorerà insieme ai partecipanti le esperienze possibili sul nostro territorio.

“Attiva la tua estate” rientra nel progetto “Rumore: frequenze di innovazione” promosso da Informagiovani Lecco nell’ambito del bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2024”, realizzato in collaborazione con Anci Lombardia e finanziato da Regione Lombardia.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando il modulo online disponibile a questo collegamento.

Gli operatori del Servizio Giovani possono essere contattati per ulteriori approfondimenti via mail informagiovani@comune.lecco.it o telefonicamente e via WhatsApp al numero 0341 493790.