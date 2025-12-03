ATTIVITÀ DI BASE LECCO ALTA: WEEKEND DI CRESCITA E IMPEGNO

LECCO – Fine settimana ricco di emozioni per le attività di base della Lecco Alta, protagoniste sui campi della provincia con i gruppi Pulcini 2015, Primi Calci 2017, Piccoli Amici 2018 ed Esordienti Misti. Una serie di partite che conferma il buon lavoro svolto dalla società e dai mister, e che racconta un percorso fatto di entusiasmo, impegno e miglioramenti continui.

PULCINI 2015: CHIUSURA POSITIVA DEL CAMPIONATO AUTUNNALE

Si conclude nel migliore dei modi il campionato autunnale dei Pulcini 2015, che tornano da Montevecchia con un risultato pienamente positivo. Nonostante le numerose assenze che hanno accorciato le rotazioni, i giovani lecchesi hanno affrontato la partita con determinazione.

La prima frazione è stata vinta con buona autorità, mentre nel secondo e terzo tempo sono arrivate due parità, anche a causa di qualche imprecisione sotto porta. I ragazzi della Lecco Alta hanno poi conquistato anche l’ultimo tempo, meritando ampiamente la vittoria finale e confermando il loro percorso di crescita.

PRIMI CALCI 2017: PRESTAZIONE SOLIDA CONTRO IL SAN GIORGIO MOLTENO

Ottima prova dei Primi Calci 2017 contro il San Giorgio Molteno. La Lecco Alta parte forte e si aggiudica il primo tempo per 3-1, nonostante alcune occasioni non concretizzate.

Il secondo tempo è combattuto ed equilibrato, deciso da un gol fortunoso che porta i verdeblu sull’1-0. Nel terzo tempo la squadra sale ulteriormente di livello vincendo 4-0 grazie a un gioco più fluido e ordinato. Nell’ultima frazione, però, il San Giorgio Molteno reagisce e merita il 3-1 finale. Una gara complessivamente positiva, ricca di buone giocate e segnali incoraggianti.

PICCOLI AMICI 2018: DUE PARTITE IN DUE GIORNI PER CHIUDERE IL GIRONE AUTUNNALE

Weekend intenso per i 2018, impegnati in due partite consecutive. Sabato, nel match casalingo contro il Mandello, i piccoli della Lecco Alta hanno offerto una prestazione vivace e ricca di spunti individuali e collettivi, confrontandosi a viso aperto con gli avversari.

Lunedì, invece, contro il Luciano Manara, la gara si è rivelata più complicata: primo e terzo tempo in difficoltà, ma un ottimo secondo tempo ha mostrato il potenziale del gruppo, arricchito da due belle azioni concluse in rete. Un doppio impegno che ha fatto emergere carattere, entusiasmo e tanta voglia di imparare.

ESORDIENTI MISTI: VITTORIA DI QUALITÀ CONTRO IL MERATE

Grande partita degli Esordienti misti sul campo di Civate, opposti a un Merate ben organizzato. L’incontro è stato vibrante e spettacolare, con entrambe le squadre protagoniste di buone trame di gioco.

Primo tempo molto equilibrato, deciso da un gran gol di Luis, che piazza la palla dove il portiere non può arrivare. Il secondo tempo si apre con il pareggio del Merate, ma la Lecco Alta risponde subito con il tiro preciso di Loris.

Nel terzo tempo, ancora una volta, è Luis a fare la differenza su punizione, riportando avanti i verdeblu. La quarta frazione premia gli ospiti nonostante la rete di Pietro che accorcia le distanze. Il risultato complessivo di 3-2 premia i lecchesi, capaci di un’ottima prestazione corale e di un atteggiamento sempre propositivo.

RedSpo