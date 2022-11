MILANO – Da oggi ulteriori 25 imprese della provincia di Lecco potranno collocare all’ingresso dell’attività il marchio identificativo di attività storica riconosciuta da Regione Lombardia. Negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propria attività senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sale così a 142 il numero delle piccole imprese della provincia di Lecco che possono fregiarsi del marchio di ‘Attività storica’ rilasciato da Regione Lombardia. Nello specifico per questo territorio, si contano 18 botteghe artigiane, 37 locali e 87 negozi. In Lombardia dal 2004 sono state riconosciute in totale 2848 attività storiche.

Oggi pomeriggio la consegna a Lecco. Presenti alla cerimonia l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi e il vicepresidente della Camera di Commercio di Como e Lecco Lorenzo Riva. Da quest’anno, proprio grazie alla collaborazione con gli enti camerali, su volontà dell’assessore, le cerimonie di consegna stanno avendo luogo in tutti i territori provinciali. Oggi, in particolare, proprio presso la sede dell’ente camerale locale.

“La decisione di spostare questo evento sul territorio – ha detto l’assessore Guidesi – è dettata anche dal fatto che queste sono attività storiche che si sono rinnovate nella loro tradizione, ma che operano in territori specifici dove offrono un servizio alle singole comunità. Per cui non vuole essere solo il riconoscimento da parte di Regione, ma anche un sincero e grande grazie. E oltre a questo grazie, alle premiazioni che sono state fatte, c’è anche l’opportunità per queste attività e queste aziende, in funzione del rinnovo nella tutela della tradizione, di potere usufruire di uno strumento che aiuta gli investimenti che la Regione fa tutti gli anni, solo ed esclusivamente a beneficio di queste attività storiche”.

LE 25 IMPRESE PREMIATE NELLA PROVINCIA DI LECCO

COMUNE DI LECCO

Bar Frigerio (1974), Locale Storico, Storica Attività;

Casa Del Parrucchiere (1970), Negozio Storico, Storica Attività;

Dolce Forno (1955), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana;

Idrosanitaria (1970), Negozio Storico, Storica Attività;

Pasticceria Frigerio (1906), Locale Storico, Storica Attività.

COMUNE DI BARZANÒ

Manifattura Corti Srl (1913), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

COMUNE DI BARZIO

Albergo Ristorante Esposito (1966), Locale Storico, Storica Attività;

Chalet Belvedere (1967), Locale Storico, Storica Attività.

COMUNE DI BULCIAGO

La Libreria dei Ragazzi (1982), Negozio Storico, Storica Attività.

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Cattaneo (1957), Negozio Storico, Storica Attività;

Pasticceria Fratelli Corti (1972), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

COMUNE DI CASATENOVO

Gioielleria Bruno Rocca (1967), Negozio Storico, Storica Attività.

COMUNE DI CRANDOLA VALSASSINA

Trattoria Regina (1977), Locale Storico, Storica Attività.

COMUNE DI GALBIATE

Merceria Mirella (1972), Negozio Storico, Storica Attività.

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

Tabaccheria (1920), Negozio Storico, Storica Attività.

COMUNE DI LIERNA

Ristorante Il Crotto Di Lierna (1925), Locale Storico, Storica Attività.

COMUNE DI MALGRATE

Alimentari Anghileri (1962), Negozio Storico, Storica Attività.

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Sibella Abbigliamento (1947), Negozio Storico, Storica Attività.

COMUNE DI MERATE

Lorenz (1971), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

COMUNE DI MISSAGLIA

Missaglia Libri (1977), Negozio Storico, Storica Attività.

COMUNE DI OGGIONO

Ottica Calcagni (1981), Negozio Storico, Storica Attività.

COMUNE DI PREMANA

Coltelleria Sanelli (1977), Negozio Storico, Storica Attività;

La Peppa (1967), Locale Storico, Storica Attività.

COMUNE DI VALMADRERA

Andrea Paolo By Rigamonti Paolo Acconciature (1963), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

COMUNE DI VERCURAGO

Ristorante da Felice (1925), Locale Storico, Storica Attività.