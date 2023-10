LECCO – A Lecco la nuova tappa dell’evento ‘itinerante’ di premiazione delle Attività storiche riconosciute da Regione Lombardia. Un’iniziativa dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

ASSESSORE GUIDESI: PRESIDIO ECONOMICO E SOCIALE – “La premiazione è il grazie di Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, promotore dell’iniziativa – ad attività che innovano e si rinnovano nella tradizione, e che rappresentano una componente fondamentale del nostro tessuto economico. Se la Lombardia primeggia è anche grazie a loro. Si tratta di imprese che rivestono un ruolo di grande importanza all’interno delle comunità: sono un presidio sociale e Regione, anche con questo riconoscimento, vuole testimoniare una vicinanza che non verrà mai meno”.



Insieme all’assessore Guidesi, durante la cerimonia che si è svolta alla Camera di Commercio di Lecco, hanno consegnato il ‘marchio identificativo’ il presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, Marco Galimberti; il sottosegretario regionale all’Autonomia e Rapporti col Consiglio regionale, Mauro Piazza; e i rappresentanti delle associazioni di categoria, oltre al consigliere regionale Giacomo Zamperini.

MARCO GALIMBERTI, CAMERA DI COMMERCIO – “Regione Lombardia – ha detto Marco Galimberti – è accanto alle imprese storiche e lo è ancor di più da quando l’assessore Guidesi ha dato nuova linfa a questo premio: ora non sono più le imprese a dover andare in Regione, ma è la Regione ad andare sui territori. Questo è un segnale di attenzione che apprezziamo”.

SOTTOSEGRETARIO PIAZZA – “Un momento significativo – ha affermato il sottosegretario Piazza – in cui Regione riconosce l’importanza di attività che presidiano il territorio e che forniscono prodotti e servizi di qualità. Un lavoro, quello delle imprese storiche, che rappresenta anche un volàno per il turismo. Ringrazio l’assessore Guidesi per aver promosso l’evento”.

L’ELENCO DELLE ‘NUOVE’ ATTIVITÀ STORICHE – Queste le 16 ‘nuove’ attività storiche in provincia di Lecco:

– Abbadia Lariana, Trattoria i Bodega – Ristoro di Pradello, 1969, Locale storico, Ristorazione;

– Bellano, Il Crotto di Biosio, 1960, Locale storico, Ristorazione;

– Calolziocorte, Farmacia Fioretta, 1937, Negozio storico, Cura della persona;

– Galbiate, Tentori, 1962, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari;

– Galbiate, Graniti Riva, 1970, Bottega artigiana storica, Attrezzature;

– Galbiate, Gioielleria Panzeri, 1965, Negozio storico, Preziosi;

– Lecco, Caseri, 1952, Negozio storico, Abbigliamento e accessori;

– Lecco, Airoldi e Belgeri, 1906, Negozio storico, Attrezzature;

– Lecco, Fiam Autoricambi, 1967, Negozio storico, Auto e Moto;

– Lecco, Taverna ai Poggi, 1956, Locale storico, Ristorazione;

– Lecco, Bar Ristorante Il Caminetto, 1969, Locale storico, Ristorazione;

– Merate, Animosi Illuminazione, 1977, Negozio storico, Casa e arredamento;

– Missaglia, Meremarket, 1930, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari;

– Olginate, Arredamenti Sala, 1974, Negozio storico, Casa e arredamento;

– Premana, Società Cooperativa di Consumo di Premana, 1908, Negozio storico, Miscellanea;

– Valmadrera, Dell’Oro Angelo, 1963, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

I RICONOSCIMENTI DAL 2004 – Sale così a 158 il numero delle piccole imprese della provincia di Lecco che possono fregiarsi del marchio di ‘Attività storica’ rilasciato da Regione Lombardia.

