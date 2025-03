ATTIVO ANCHE A GALBIATE IL ‘PUNTO DIGITALE FACILE’

GALBIATE – Arriva anche a Galbiate il “Progetto Digitale Facile”, un’iniziativa strategica del Dipartimento per la trasformazione digitale, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che punta a rafforzare le competenze digitali di base dei cittadini italiani, facilitando l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e migliorando la qualità della vita attraverso l’uso consapevole delle tecnologie.

L’Ente capofila del progetto nella Provincia è il CPIA di Lecco “F. De Andrè” – Centro Provinciale Istruzione Adulti che coordinerà i punti attivati presso sedi scolastiche, Comuni, Centri per l’Impiego, sedi di enti del terzo settore. Presso i “Punti Digitale Facile” si potrà trovare assistenza pratica da parte dei facilitatori digitali, personale formato specificamente per aiutare le persone ad accedere e utilizzare i servizi online e i dispositivi digitali.

Il facilitatore digitale sarà disponibile non solo per fornire indicazioni sull’uso dei dispositivi più diffusi, quali smartphone e tablet, ma anche per approfondire le modalità di trattamento dei dati personali e la profilazione online, per fornire supporto nell’uso di strumenti che fanno parte ormai della vita quotidiana, come la CIE – Carta di identità elettronica, le fatture elettroniche, i QR code, i servizi regionali. I punti di facilitazione saranno inoltre abilitati al rilascio gratuito dello SPID.

Per i cittadini del Comune di Galbiate è possibile accedere allo sportello dedicato presso il Centro medico di Via I Maggio (piano primo), aperto il mercoledì dalle 10:30 alle 12:30.

Per maggiori informazioni contattare lo 0341.2414252.