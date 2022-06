LECCO – In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue che si celebrerà il 14 giugno, le Avis comunali della Provincia di Lecco si sono accordate per dar vita ad una iniziativa unitaria di promozione del valore etico della donazione di sangue sul nostro territorio.

In tutte le panetterie, il pane verrà confezionato in sacchetti di carta con il simbolo Avis e con messaggi che stimolano la riflessione sulla donazione, nonché con i riferimenti per contattare Avis su tutto il territorio.

I sacchetti sono personalizzati con frasi ad hoc per le comunali di Lecco, Bellano, Calolziocorte, Costa Masnaga, Mandello e Olginate (a lato riprodotta la grafica del sacchetto della Comunale di Lecco con il “Matitone”), mentre saranno unificati per le altre Avis Comunali (Annone di Brianza, Brivio, Galbiate, Garlate, Merate, Missaglia, Oggiono, Suello, Valgreghentino, Valmadrera e Vercurago) con una grafica che spiega quanto la donazione di sangue sia in realtà il più bel regalo che si possa fare al prossimo.

L’iniziativa, già realizzata in passato da alcune Avis Comunali, è stata quest’anno estesa a tutto il territorio provinciale grazie ad una azione di coordinamento dell’attività di promozione della cultura del dono.