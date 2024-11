ATTUALITÀ. LA MAMMA DEL PICCOLO LECCO IN TV A PROPAGANDA LIVE

LECCO – “Qui in Australia nessuno sa cosa vuol dire Lecco, nella traduzione inglese” racconta con un sorriso mamma Marlee, che il 13 ottobre ha dato alla luce il piccolo Lecco.

Originaria dell’Australia Occidentale, nel 2014 Marlee Sice trascorse un anno di studi nella città manzoniana, innamorandosene. E ricordando quelle belle sensazioni ha voluto dare al suo bambino il nome della nostra città.

La notizia ha fatto clamore non solo su Lario ma anche in tv, ne ha parlato tra i tanti anche Diego Bianchi, autore e conduttore di Propaganda Live, il programma di giornalismo e satira del venerdì sera de La7. La vicenda è così tornata in Australia e la mamma ha ringraziato con un video sia il conduttore sia tutti i lecchesi che si sono congratulati con lei.

La trasmissione di ieri sera è già disponibile sul sito dell’emittente: il momento con Marlee e Lecco è a 2.35′.

LEGGI ANCHE