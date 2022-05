LECCO – Nonostante il caldo asfissiante i ragazzi degli Esordienti 2009 delle società AuroraSan Francesco, Val San Martino e Bellagina non si sono risparmiati giocando ad alti livelli. La squadra da battere era proprio la forte Aurora che ha vinto il campionato primaverile di categoria.

Nella prima partita l’Aurora fatica ad avere ragione dell’Accademy Val San Martino ben messa in campo, sbagliando facili occasioni e rischiando un po’ troppo. Vincendo comunque 2-0. Nella seconda gara la Bellagina viene messa in difficoltà dal Val San Martino che fa di tutto per recuperare lo svantaggio della prima competizione subendo però i gialloneri che vincono 3-1.

Nel decisivo terzo scontro la Bellagina gioca un ottima partita mostrando di avere ancora energie da spendere, realizzando 3 gol che bastano per avere ragione dei ragazzi biancorossi dell’Aurora che dimostrano carattere riaprendo la gara fino alla fine. Risultato finale 3-2 per i tredicenni bellagini.

A premiare Michele Piazza nipote di Mario e Vittorio che per 13 anni è stato presidente del Gso Laorca degli anni d’oro prima della fusione con il Gs San Giovanni nel Lecco Alta. Presenti anche Francesco Mori presidente del sodalizio lecchese, Luigi Barbieri responsabile del settore calcio e Davide Bonanno coordinatore dell’attività di base.

Il miglior portiere è stato Stefano Capoferri del Val San Martino mentre il miglior giocatore è stato Matteo Giannese dell’Aurora San Francesco.

Classifica finale

1- Bellagina

2- Aurora San Francesco

3- Val San Martino