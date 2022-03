LECCO – Fine settimana molto positivo per le compagini dell’attività di base del G.S. Aurora San Francesco. Tutte vittoriose le squadre che hanno giocato sia in casa che in trasferta.

Prima giornata del torneo primaverile che vede in campo due squadre dei Primi Calci 2014. La mattina partita della squadra A contro i pari età di Rovagnate. Quattro tempi da dodici minuti nei quali i bimbi hanno mostrato dei buoni miglioramenti con qualche bel spunto di gioco di squadra. Il confronto per questi bimbi è comunque tutta esperienza di cui hanno bisogno per imparare a giocare a calcio.

Per la squadra B dei Primi Calci 2014 prima di campionato in trasferta a Colico contro i pari età della ColicoDerviese. Bella partita di quattro tempi da dodici minuti che hanno permesso ai ragazzi di giocare abbondantemente e divertirsi. Primi tre tempi persi, ultimo tempo pareggiato. Nonostante il risultato ottima prova di tutti i ragazzi che hanno dimostrato di potersela giocare alla pari con qualsiasi squadra

Vittoria in casa anche per i Pulcini 2013 nelle due partite disputate in contemporanea sul campo a 7 contro il Sala al Barro Galbiate. Buona prestazione dei bambini che hanno vinto due tempi su tre (3-0, 1-2, 3-1) dimostrando grinta, personalità e qualche gol di buona fattura. Sul campo a 5 interno contro l’Olimpia Grenta i piccoli dell’Aurora hanno vinto due tempi su tre (0-3, 3-0, 4-3). Dopo un faticoso inizio di gara i biancorossi si sono ripresi vincendo il confronto.

Pulcini 2011 Aurora S.F. contro Sala Galbiate: partita inizialmente bilanciata ha visto dopo i primi 5 minuti una prevalenza tecnica e fisica sugli avversari. Molti tiri da parte della squadra di casa leggermente in difficoltà con il campo essendo abituati a giocare sul sintetico, gestendo molto bene la fase difensiva concedendo poco niente. Risultati tempi 2-0, 3-0, 5-0. Vittoria meritata per i ragazzi. I Pulicini Misti 2011/2012 hanno ospitato in casa i ragazzi dell’Audace Osnago, disputando una buona partita. Difesi bene quando serviva e efficaci in attacco, cercando anche buone manovre corali in alcune fasi. Al mister è piaciuto l’atteggiamento positivo e partecipe di tutti i ragazzi che è stato mantenuto per tutta la durata della partita. Parziali 3-1, 0-0, 4-0 a favore dei biancorossi.

Per gli Esordienti 2010 contro Sala Galbiate 198 vinti tre tempi e perso uno. Su un campo grandissimo i ragazzi hanno giocato una buona prestazione. Proprio perché gli spazi lo hanno permesso si sono viste giocate all’insegna della coralità. Create un’infinità di occasioni da gol, ma come già accaduto altre volte non si è riusciti a finalizzarle. “Dobbiamo acquisire sicurezza in fase offensiva poiché alcuni ragazzi hanno un buon tiro anche da fuori area. Lavoreremo per migliorare. Complimenti a tutti i ragazzi che si sono impegnati con continuità”. Le parole dell’allenatore. Prossimo impegno con Arcadia Dolzago, in casa.

Gli Esordienti 2009 sono stati chiamati in una partita casalinga contro una bella squadra come la Bellagina per riscattare la sconfitta dello scorso fine settimana. Pronta la risposta dei ragazzi di mister Roveda: primo tempo 2-0, secondo 2-0, terzo 1-0, risultato finale Aurora 3 – Bellagina 0. Ottima partita di tutti i ragazzi giocata con una buona intensità e aggressività su tutti palloni.