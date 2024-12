AUSER. CENA DI NATALE E BILANCIO DELLE ATTIVITÀ 2024

LECCO – Un momento di condivisione e convivialità per celebrare l’amicizia, l’impegno e il supporto reciproco che contraddistinguono la nostra comunità, oltre che un’occasione per ringraziare tutti i volontari per il prezioso contributo offerto ogni giorno in favore di anziani e fragili. Nessuno è voluto mancare alla cena di Natale di Auser provinciale Lecco, che quest’anno si è tenuta al Ristorante Bonanomi di Santa Maria Hoè. Un’occasione di festa e di gioia, ma un momento anche per riflettere su quanta strada l’associazione guidata da Claudio Dossi ha percorso in questo 2024. Un bilancio ancora una volta in crescita.

Rispetto al 2023 si è passati da circa 70.000 a oltre 88.000 ore di volontariato, un incremento di oltre il 25%. Il valore teorico delle prestazioni offerte gratuitamente alla cittadinanza ha superato quota 1 milione e mezzo di euro.

Auser in provincia di Lecco conta su 489 volontari e 1763 soci, in entrambi i casi in maggioranza donne. Numeri, anche in questo caso, in aumento rispetto all’anno precedente. L’associazione ha inoltre ospitato 20 studenti in alternanza scuola-lavoro e due ragazzi che hanno partecipato a progetti di leva civica e servizio civile.

Innumerevoli sono le attività svolte dalle ALA, le associazioni locali di Auser. Intrattenimento, informazione, istruzione, viaggi culturali, ma soprattutto trasporto sociale dedicato alle persone anziane, fragili o disabili, che necessitano di raggiungere le strutture di cura. Non solo, grazie al progetto “Lecco social smart mobility”, sarà garantito accesso, a chi ha problemi di mobilità anche ai luoghi della cultura, dell’arte e delle bellezze naturali.

Oltre 44.000 i servizi di trasporto effettuati nel 2024 (+7,7%), 705.000 i chilometri (+4,4%), 5984 gli utenti (+5,9%). I mezzi di Auser hanno percorso 17 volte il giro del mondo! È continuato di pari passo il rinnovamento del parco auto, tramite l’acquisto, il comodato d’uso e le donazioni.

Non si è fermato l’instancabile lavoro delle operatrici della telefonia sociale, strumento di intervento sociale e di vicinanza, che aiuta a fornire un’adeguata risposta ai bisogni delle persone supportandone l’autonomia. 21.000 le telefonate effettuate nel 2024, per 1200 utenti. 625 le videochiamate. 11.000 le chiamate ricevute.

Tra i tanti altri progetti promossi, da segnalare “Happy steps”, il servizio di attraversamento scuole realizzato in convenzione con il Comune di Lecco; il servizio di consegna del latte materno realizzato con ASST Lecco e rinnovato per i prossimi tre anni; la consegna dei pasti, dei pacchi Caritas e della spesa, quest’ultima voce ha visto un incremento del 35% nel 2024.

Poi ancora, “Cant’Ambiente – Canta Cultura”, spettacoli canori nei luoghi della cultura realizzati dal Coro Auser. 44 le esibizioni del coro nel 2024; “Con voi per loro”, che prevede la creazione di quattro sportelli per sostenere i caregiver familiari nella cura dei propri parenti; “Active senior”, percorsi di accompagnamento al digitale per gli anziani. Auser sperimenterà inoltre il finanziamento di due progetti di teleassistenza e parteciperà alla comunità energetica rinnovabile e solidale di Lecco.

“Solo unendo le forze possiamo continuare a costruire una rete di solidarietà capace di rispondere alle esigenze di tutti – il ringraziamento ai volontari di Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco – Con questa serata celebriamo il valore del lavoro fatto insieme, volontari, operatori, istituzioni. Insieme abbiamo creato qualcosa di grande e insieme continueremo ad essere una risorsa preziosa per la nostra comunità. A nome di Auser, vi dico grazie per il vostro impegno, per la vostra umanità e per il futuro che continuerete a costruire con noi. Siete anima di Auser e senza di voi nulla di tutto ciò sarebbe possibile”.