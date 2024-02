AUSER, IVANA POZZI A CAPO DELLE INIZIATIVE CULTURALI

LECCO – Ivana Pozzi è la nuova presidente di Auser Insieme T.U. Progetto Essere APS, l’associazione che si occupa di organizzare le tante iniziative culturali che Auser promuove nel territorio lecchese per favorire un invecchiamento attivo. Succede a Mario Cagliani.

65 anni, nata e sempre vissuta a Lecco, Ivana Pozzi ha lavorato per 38 anni presso il Comune di Lecco. È stata impiegata in vari settori, tra i quali i musei civici di villa Manzoni, esperienza che ha ulteriormente arricchito le sue conoscenze e i suoi contatti in ambito culturale. Dalla pensione si è dedicata interamente all’arte, da sempre la sua passione, in particolare alla pittura.

“Come Auser provinciale ringraziamo Mario Cagliani, importante guida di Progetto Essere in questi anni, con tante iniziative organizzate nonostante le enormi difficoltà causate dal covid. Anche nel periodo pandemico, attraverso le videoconferenze, non ha mai lasciato soli i nostri soci organizzando attività culturali di grande rilievo”, spiega Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco.

“A Ivana Pozzi il benvenuto nella nostra rete Auser, siamo felici del suo arrivo alla guida di una così importante associazione – aggiunge Dossi -. Ivana porta con sé un rilevante bagaglio di conoscenze, è una donna dinamica con una visione prospettica e sono sicuro che continuerà a sviluppare anche in nuovi campi l’azione culturale di Auser Progetto Essere”.

“Sono contenta di questo incarico e della fiducia che mi viene data, metterò tutto il mio entusiasmo e spero di portare una nota innovativa all’attività di Progetto Essere”, il commento di Ivana Pozzi. Tra i progetti in programma, la promozione di un legame maggiore con la realtà pittorica contemporanea lecchese, ma anche approfondimenti culturali di carattere storico, archeologico e ambientale.