LECCO – Un’importante occasione per crescere, imparare e aiutare chi ha bisogno. Auser Lecco offre la possibilità ai giovani dai 18 fino ai 28 anni di far parte per otto mesi del proprio organico, nell’ambito del progetto di leva civica promosso da Living Land.

I ragazzi potranno sperimentare cosa significa trasformare “in positivo” la propria comunità, sentendosi parte di essa. Parteciperanno alla vita dell’associazione, affiancando gli operatori in attività come la telefonia e la videotelefonia sociale, i trasporti e gli accompagnamenti di persone anziane e fragili con auto Auser, la segreteria e ogni altro compito connesso agli scopi dell’associazione, come la partecipazione alla stesura di progetti per i bandi.

Un percorso di crescita personale, che si pone come obiettivo la sensibilizzazione e assunzione di responsabilità su problematiche d’interesse pubblico; lo sviluppo di competenze trasversali di tipo relazionale, gestionale, organizzativo, progettuale e strategico, utili alla definizione di un profilo personale e professionale, spendibile nel mercato del lavoro. Prevista inoltre una ricca attività di formazione, che consenta di esprimere la propria creatività, acquisire maggiore senso di responsabilità, sviluppare capacità organizzative e potenziare le proprie capacità relazionali.

Il progetto è sostenuto e finanziato dai Comuni degli Ambiti Territoriali di Lecco e Bellano. Possono partecipare alla selezione giovani cittadini italiani, dei paesi dell’Unione Europea ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno che abbiano compiuto il diciottesimo e non raggiunto il ventinovesimo anno di età all’atto di presentazione della domanda, e siano residenti in Regione Lombardia. L’assegno mensile del volontario è pari a 400 euro. È garantita la copertura assicurativa. L’avvio è previsto per il 14 dicembre per la durata di otto mesi (termine 13 agosto 2024). L’impegno è pari a 20 ore a settimana.

È possibile presentare la manifestazione di interesse, consistente in copia carta identità, copia codice fiscale, copia permesso di soggiorno (se presente), curriculum vitae entro il 19 novembre all’indirizzo livingland.giovani@consorzioconsolida.it , indicando nell’oggetto “Leva civica”. Per informazioni contattare il Consorzio Consolida al numero 3357502021.

Lunedì 6 novembre alle 16 è previsto un momento di approfondimento presso la sede di Informagiovani in via dell’Eremo 28 a Lecco. Per partecipare a questo momento, dove sarà possibile porre domande e richieste di chiarimento, è necessario iscriversi compilando il form online .