AUSER PROGETTO ESSERE: CRESCE NEL LECCHESE LA DOMANDA DI INIZIATIVE CULTURALI

LECCO – Negli ultimi anni, l’interesse per attività culturali dedicate agli adulti e agli anziani è cresciuto in modo significativo. Sempre più persone desiderano mantenere viva la loro curiosità, continuare a imparare e sentirsi parte di una comunità attiva e stimolante. La richiesta di iniziative come quelle proposte in provincia di Lecco da Auser Insieme Terza Università Progetto Essere è in costante aumento, segno di un cambiamento importante nella percezione della terza età: non più una fase della vita passiva, ma un periodo ricco di opportunità per coltivare interessi, stringere nuove relazioni e mantenere la mente allenata.

L’invecchiamento attivo è oggi riconosciuto come un elemento fondamentale per la qualità della vita. Studi scientifici dimostrano che l’apprendimento continuo, la socializzazione e l’impegno in attività culturali contribuiscono a prevenire il declino cognitivo, migliorano la memoria e rafforzano l’autostima. Partecipare a conferenze, incontri letterari o momenti di approfondimento storico non è solo un’occasione per acquisire nuove conoscenze, ma è anche un modo per contrastare l’isolamento sociale, un problema sempre più diffuso tra le persone anziane.

La cultura diventa quindi uno strumento di benessere: stimola la mente, alimenta la creatività e favorisce la condivisione. Ascoltare un esperto di archeologia che racconta la storia del proprio territorio, immergersi nella lettura di brani celebri o scoprire la vita di grandi artisti significa aprire nuovi orizzonti e riscoprire il piacere di apprendere. Ogni incontro è un’opportunità per riflettere, confrontarsi e riscoprire la bellezza del sapere.

“Il programma di eventi inverno-primavera 2025 risponde proprio a questa esigenza crescente: offrire occasioni di arricchimento personale in un ambiente accogliente e stimolante – spiega Ivana Pozzi, presidente di Auser Progetto Essere di Lecco – Gli incontri spazieranno dall’archeologia alla storia, dall’arte alla letteratura, toccando tematiche affascinanti e coinvolgenti. Il tutto con la guida di esperti qualificati, pronti a trasmettere il loro sapere con passione e competenza. Auser Progetto Essere si impegna da anni nella promozione di iniziative culturali con l’obiettivo di valorizzare la terza età, trasformandola in una fase della vita attiva e ricca di stimoli. Questa non è solo un’opportunità di apprendimento, ma un vero e proprio investimento nel proprio benessere e nella propria felicità. Partecipare significa tenere viva la mente, costruire nuove amicizie e riscoprire il piacere della conoscenza. Ecco perché queste iniziative sono così importanti: non solo per arricchire il bagaglio culturale, ma per contribuire a una vita più piena, attiva e soddisfacente”.