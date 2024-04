AUSER PROVINCIALE: LE INIZIATIVE DEDICATE ALL’AMBIENTE

LECCO – AUSER Provinciale Gruppo Ambiente e AUSER Insieme Progetto Essere promuovono due importanti iniziative sulla città di Lecco. I temi sono legati all’ambiente poiché intendono sviluppare una serie di azioni verso il mondo della terza età, affinché si possano affrontare riflessioni sull’importanza della natura e dei cambiamenti climatici.

La prima iniziativa è legata a una conferenza sugli alberi “tra realtà e mito”, che si terrà il 6 maggio alle 14.45 nella sede AUSER di Lecco in corso Monte Santo 12, il relatore sarà il naturalista e scrittore di Lecco Bernardo Ticli. Le iscrizioni andranno effettuate entro il 2 maggio telefonando al numero 0341 252970.

La seconda iniziativa si terrà venerdì 24 maggio alle 14 e sarà un’escursione al borgo di Cavagna fino al raggiungimento della chiesetta di S. Egidio a Bonacina, dove è stata trovata una porzione di affresco risalente al 1300. Il ritrovo dei partecipanti sarà davanti alla chiesetta della Beata Vergine del Rosario in via Varigione, anch’essa visitabile. Nell’escursione saremo accompagnati da Laura Polo D’Ambrosio, storica dell’arte. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 16 maggio telefonando al numero 0341 252970.

Auser è anche a supporto della gara UTLAC 2024. Anche per questa edizione, che si svolgerà dall’8 al 12 maggio, Auser Lecco assicura la sua presenza e disponibilità per lo svolgimento del servizio di assistenza per riportare a Lecco, punto di partenza, gli atleti che decidono di ritirarsi dalla competizione. UTLAC è a tutti gli effetti il “giro montano del lago di Como” e nella sua versione Endurance Trail di 254 chilometri vedrà gli atleti impegnati a percorrere le Alte Vie del Lario da Lecco a Colico, Como, Bellagio e ritorno a Lecco. Durante il lungo tragitto , ogni concorrente che vorrà ritirarsi senza avere problemi sanitari, potrà ricorrere al servizio Auser. Il servizio è garantito per tutti i cinque giorni della competizione dai volontari Auser della sede di Lecco, Colico e Como.