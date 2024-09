AUTISMO LECCO ODV: UN POMERIGGIO SWING DI SOLIDARIETÀ A ERVE

LECCO – La ProLoco di Erve promuove una nuova iniziativa solidale, ultimo appuntamento per un’estate che ormai è agli sgoccioli. L’evento è in programma domenica 15 settembre alle 16. Un pomeriggio swing nella suggestiva location del parco di Villa Mercedes a Erve, il più piccolo comune della Valle San Martino in provincia di Lecco.

Sarà un vero tuffo nel passato, ricordando l’era dello swing con gli A-mici Swing: Daniela Ferrari Boschi – voce, David Ambrosioni – clarinetto e sax, Elia Ambrosioni – batteria, L’Alesss – chitarra acustica). Saranno presenti Gerosa Acconciature di Valmadrera con le pettinature retrò e la mode del tempo vintage style collection.

Alle 17:30 sarà possibile anche muovere i primi passi di swing con la scuola di ballo Lario Swing. Il tutto sarà accompagnato da una deliziosa merenda e uno sfizioso aperitivo.