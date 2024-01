AUTISTI AUTOBUS. CORSO GRATUITO ALL’ENAIP E SUBITO ASSUNTI DA ARRIVA

LECCO – La proposta di Enaip, ente di formazione attivo in regione da oltre 50 anni, e del Gruppo Arriva, azienda leader nei trasporti pubblici locali principalmente nel Nord Italia, compresa la provincia di Lecco, di costituire una Accademy finalizzata a formare dodici autisti di autobus, da inserire al lavoro con contratto a tempo indeterminato, sta raccogliendo parecchio interesse.

Per accogliere tutte le richieste che stanno arrivando si è deciso di proseguire con le selezioni presso la sede Enaip in via Caduti Lecchesi a Fossoli 29. La candidatura è aperta a tutti i disoccupati domiciliati in provincia di Lecco in possesso di patente B o superiore, e di almeno 21 anni di età compiuti. Per partecipare è richiesta la registrazione compilando l’apposito modulo alla pagina dedicata sul sito della Fondazione Enaip, oppure contattando direttamente la segreteria Enaip Lecco al numero 0341.361526.

Il corso sarà gratuito e partirà a febbraio. Tutti i selezionati verranno assunti dal Gruppo Arriva, già durante la formazione, con un contratto a tempo determinato part time al 50%. Dopo le 320 ore complessive di lezioni in presenza, i partecipanti otterranno la patente D e CQC (Carta di qualificazione del conducente) e saranno inseriti nell’organico del Gruppo Arriva con un contratto a tempo indeterminato. Nel programma del corso anche lezioni dedicate alla sicurezza stradale, alla normativa di trasporto nazionale e internazionale, al customer care e all’inglese.

“Per Enaip questa collaborazione è la certificazione della serietà e della qualità dei servizi offerti nel mondo della formazione. Oltre agli ottimi percorsi di formazione professionale per i ragazzi e le ragazze dopo le scuole medie, siamo impegnati anche nella formazione degli adulti. Ci auguriamo che dalla collaborazione con il Gruppo Arriva possano nascere altre alleanze per dare risposte alle aziende che cercano personale qualificato che si fatica a trovare e alle persone in cerca di nuove opportunità” dichiara Andrea Donegà direttore Enaip Lecco.