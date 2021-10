BARCELLONA – Non ha sbagliato il match point e si è laureato campione dell’International GT Open 2021 il lecchese Michele Beretta. Dopo il titolo della European Le Mans Series 2020 (su Porsche 911 RSR GTE) ed il Campionato Italiano GT 2017 (su Lamborghini Huracan GT3), questa è la terza grande vitttoria del driver in un campionato internazionale delle vetture GT.

Una prestazione tarata in ottica campionato quella di Michele e del suo compagno canadese Frederik Schandorff. La Lamborghini Huracan GT3 è rimasta nelle prime posizioni per tutta la prima fase di Gara-1, perdendo terreno soltanto nella sosta. La possibile rimonta nella seconda parte di gara è stata fermata da una Safety car che ha neutralizzato buona parte della fase conclusiva della corsa. Questo non ha impedito alla coppia di conquistare i punti necessari, con il sesto posto, per aggiudicarsi il titolo.

In Gara-2, oramai libero da vincoli di classifica, Michele ha compiuto una splendida rimonta dalla sesta fila ed ha tagliato il traguardo al terzo posto. Per Beretta e Schandorff e tutto il Vincenzo Sospiri Racing, questo è stato un magnifico modo per festeggiare una stagione trionfale.

Sei i podi su cui è salito il driver lecchese, di cui quattro sul gradino più alto, nei sette doppi appuntamenti in cui si è svolto il campionato.