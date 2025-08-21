AUTO CONTRO IL GUARDRAIL SULLA SS36 A CIVATE, COINVOLTI 2 VENTENNI

CIVATE – Incidente notturno sulla Ss 36 all’altezza di Civate, in direzione sud: intorno alle 22:40 di mercoledì 20, un’auto ha sbandato ed è finita contro il guardrail. Il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo a causa dell’aquaplaning, lo slittamento sull’asfalto bagnato.

Coinvolti nel sinistro un 21enne e una 23enne; allertati la polstrada e i vigili del fuoco di Lecco, sul posto è giunta in codice rosso un’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate.

I due giovani, le cui condizioni si sarebbero rivelate meno gravi del previsto, avrebbero rifiutato entrambi il ricovero.

RedCro