LECCO – Grave incidente in mattinata a Lecco. Poco dopo le otto e mezza, in via Valsugana, un auto ha impattato contro un ostacolo: a causare il tutto, probabilmente, un malore, con il guidatore (settantacinque anni la sua età, residente in città) trovato poi in arresto cardiocircolatorio e trasportato all’ospedale Manzoni in codice rosso.