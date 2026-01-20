AUTO FUORI STRADA A OGGIONO. 25ENNE FINISCE NELLA SCARPATA: SALVATO

OGGIONO – Incidente nel primo pomeriggio di martedì a Oggiono, lungo via per Galbiate. Intorno alle 15.50 un Van è uscito di strada, finendo in una scarpata per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco con due mezzi, supportati dal distaccamento di Valmadrera e da un’autogrù, impiegata per il recupero del veicolo.

Il conducente, un giovane di 25 anni, è stato soccorso dagli operatori sanitari e trasportato in codice giallo all’ospedale “Manzoni” di Lecco. Le operazioni di messa in sicurezza e recupero del mezzo si sono protratte per diverso tempo, causando qualche rallentamento alla circolazione nella zona.

RedCro