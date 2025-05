AUTO FUORI STRADA IN VIA AI POGGI: SALVO IL CONDUCENTE

LECCO – Questa mattina, intorno alle 9:20, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via ai Poggi a Lecco, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta una vettura uscita dalla carreggiata, finita circa 20 metri a valle in fondo a una scarpata.

Sul posto sono stati impiegati un’APS (Autopompa Serbatoio), un’autogru e un mezzo carro Saf. Il conducente è stato raggiunto, stabilizzato e riportato in buone condizioni sulla sede stradale.

Successivamente, con il supporto dell’autogru, si è proceduto anche al recupero della vettura, conclusosi senza ulteriori criticità. Sul posto personale sanitario e Polizia Locale.

RedCro