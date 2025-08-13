TRE AUTO IN AVARIA AL PASSO DEL LUPO, NUOVA LC-BALLABIO CHIUSA IN DISCESA

BALLABIO – Sono segnalate due auto in avaria nel tunnel Passo del Lupo, prima della galleria Giulia, sulla cosiddetta nuova Lecco-Ballabio. Un’ulteriore vettura si trova ferma per guasto appena fuori dalla stessa galleria Giulia, dove già sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Ballabio e la Polstrada per garantire la sicurezza e gestire il traffico.

A causa di tutti questi disagi la SS 36 RACC è stata chiusa in discesa, provocando inevitabili rallentamenti e complicazioni alla viabilità locale. Gli automobilisti sono invitati a seguire percorsi alternativi e prestare massima attenzione. Aggiornamenti a breve.

RedViab