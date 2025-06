AUTO IN PANNE IN VIA AMENDOLA: DISAGI FINO ALLA RIMOZIONE DEL VEICOLO

LECCO – Mattinata complicata per la viabilità nel cuore di Lecco. Un’auto si è improvvisamente fermata in panne nella centralissima via Giovanni Amendola proprio durante l’ora di punta, causando forti rallentamenti e disagi alla circolazione.

La vettura, bloccata in mezzo alla carreggiata, ha reso necessario l’intervento immediato della Polizia Locale, che ha regolato il traffico istituendo il senso unico alternato in attesa dell’arrivo del soccorso stradale. Gli agenti hanno presidiato la zona per garantire la sicurezza degli automobilisti e cercare di limitare i disagi, ma le ripercussioni sulla viabilità si sono fatte sentire rapidamente, con lunghe code che si sono formate sia in entrata che in uscita dal centro città.

Il veicolo è stato infine rimosso grazie all’intervento del carro attrezzi e la situazione è gradualmente tornata alla normalità, ma non sono mancati disagi per pendolari, residenti e commercianti della zona, costretti a fare i conti con ritardi e deviazioni.

RedCro