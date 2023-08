CALOLZIOCORTE – I Vigili del fuoco sono intervenuti da Lecco per soccorrere mamma e bambina (31enne e di appena un anno) rimaste coinvolte nel ribaltamento della Fiat 500 su cui viaggiavano, lungo la strada da Calolziocorte a Rossino. Il fatto poco dopo le 19 di venerdì.

Fortunatamente, entrambe sono risultate illese seppure (ovvio) molto spaventate. Sul posto ambulanza e automedica, ma non vi è stato bisogno del loro impiego dato che madre e figlia co me detto non necessitavano di assistenza sanitaria.

RedCro