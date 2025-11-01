AUTO RIBALTATA NELLA NOTTE A LECCO, COINVOLTI QUATTRO GIOVANISSIMI

LECCO – Paura intorno alle 22 di ieri sera a Lecco: all’altezza di corso Bergamo, per cause ancora da accertare, un’auto è uscita di strada ribaltandosi. Coinvolti quattro giovanissimi: una 15enne, due 16enni e un 17enne.

Allertata la Questura, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Lecco con un’autopompa e, in codice rosso, due ambulanze dei Volontari del Soccorso di Calolzio e della Croce Rossa di Ballabio con un’auto medica.

Fortunatamente, le condizioni dei 4 giovani si sono rivelate essere meno gravi del previsto e tutti sono stati trasportati al Manzoni di Lecco in codice giallo o codice verde.

RedCro