AUTO SI RIBALTA IN VIA MANDAMENTALE, INTERVIENE L’ELISOCCORSO

CALOLZIOCORTE – Incidente intorno alle 18:50 su via Mandamentale, strada di collegamento tra Calolziocorte e Torre de’ Busi; per motivi ancora da chiarire, un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata sulla curva all’ingresso del comune.

La persona alla guida, di 55 anni, è inizialmente parsa in condizioni gravi. Sono intervenuti in codice rosso un’ambulanza della Croce bianca di Merate, e una della Croce azzurra di Almenno San Salvatore, un mezzo dei vigili del fuoco di Lecco e un elicottero da Bergamo per recuperarla dall’auto, capovolta sulla strada.

I soccorsi, ridotti a codice giallo, hanno preso in carico la persona e il traffico, rimasto fermo per qualche decina di minuti, è ripartito da poco.

Aggiornamenti in questa pagina.