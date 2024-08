PERLEDO – Un’autovettura ha preso fuoco nella tarda mattinata di oggi in via per Esino, nel territorio comunale di Perledo. Alle 11 circa l’intervento dei Vigili del Fuoco giunti dal distaccamento volontario di Bellano. Il rogo è stato estinto e non si sarebbero registrati feriti.

Eventuali aggiornamenti in questa stessa pagina.

RedCro