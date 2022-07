LECCO – In seguito a un accordo promosso dal Comune di Lecco e sottoscritto con Linee Lecco e cooperativa Consolida, all’Infopoint di piazza XX Settembre è ora possibile acquistare i biglietti degli autobus per le tratte urbane ed extraurbane Lecco-Resinelli, al costo di € 2,50, e Lecco-Bellagio, al costo di 2,90 €.

Per gli orari di tutte le corse è possibile consultare il sito di Linee Lecco. Importante ricordare inoltre come nelle giornate di domenica e nei giorni festivi, fino a domenica 11 settembre, alle corse ordinarie che conducono da Lecco ai Piani dei Resinelli si siano aggiunte quattro nuove corse, che partono da Lecco alle 8:10, 10:10, 14:05 e 16:05 e ritornano in città a partire dalle 9:10, 11:10, 15 e 17.