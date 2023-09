LECCO – Traffico stradale in tilt (ma il termine esatto sarebbe “delirio”) intorno alle 18 di oggi, martedì, a causa di un autobus diretto in Valsassina in panne in via Amendola.

Sul posto sono giunti meccanico dell’impresa dei trasporti extraurbani e la Polizia Locale di Lecco per regolare la viabilità, a senso unico alternato.

Code in entrambe le direzioni. Aggiornamenti appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro