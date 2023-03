MILANO – “Maggiore autonomia significa avvicinare il decisore politico alle decisioni che ricadono sui cittadini, e premettere ai cittadini elettori di giudicare meglio le azioni del governo regionale sulle materie che ad esso competono: è un criterio di prossimità, responsabilità, sussidiarietà.” Sono le parole di Mauro Piazza, consigliere regionale della Lega e già presidente della Commissione speciale Autonomia e riordino autonomie locali di Regione Lombardia, dopo che la Conferenza delle Regioni ha approvato il progetto di legge per l’Autonomia differenziata proposto dal ministro Roberto Calderoli.

“Si è rivelato fondamentale il lavoro svolto dalla Commissione speciale Autonomia – ha aggiunto Mauro Piazza – in preparazione di questo progetto per dare compimento al dettato costituzionale sull’autonomia. Spiace che le regioni di sinistra abbiano votato contro con motivazioni ideologiche e altroché risibili. Sono certo che nella prossima legislatura lombarda proseguirà il lavoro per rendere concreta l’autonomia differenziata nei vari dettagli, naturalmente dopo il passaggio al Parlamento, superando la spesa storica e quantificando le risorse occorrenti per garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini”.