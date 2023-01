LECCO – Il presidente della Commissione ‘Autonomia’ del Consiglio regionale della Lombardia, Mauro Piazza, esprime soddisfazione per l’approdo in Consiglio dei ministri del disegno di legge che riguarda la riforma dell’autonomia.

“Grazie alla Lega e allo straordinario lavoro del ministro Roberto Calderoli, siamo arrivati al momento decisivo per l’autonomia regionale: l’esame in Consiglio dei ministri del disegno di legge – le parole di Mauro Piazza -. Una riforma importante, che è costruita non per spaccare il paese, ma per permettere ai singoli territori di esprimere al meglio le proprie potenzialità”.

“In questi cinque anni in Consiglio regionale, nella Commissione che ho preceduto – continua il consigliere regionale – abbiamo analizzato e studiato, grazie al confronto con docenti universitari e al confronto con le altre regioni italiane ed europee, come essere pronti, una volta varata questa riforma strutturale, per rendere più immediato il rapporto con l’ente regionale, facilitando i procedimenti amministrativi che saranno conseguenti all’assegnazione delle nuove competenze a Regione Lombardia”.

“La Lega, grazie al pressing del vicepremier Matteo Salvini, ha tenuto il punto e ha portato a casa questa bandiera della maggioranza di governo; un grande passo per la nostra terra che finalmente vedrà concretizzarsi quanto chiesto da milioni di lombardi. La Lega ha mantenuto, ancora una volta, questo impegno e ha rispettato le tempistiche previste; questa è la cifra distintiva che caratterizza il governo del fare”, conclude Mauro Piazza.