VALMADRERA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti da Lecco e Valmadrera con 2 aps intorno alle 17:15 di oggi, sabato 15 febbraio, a Valmadrera in via Como per estinguere l’incendio che ha distrutto una autovettura.

Un’ora dopo l’intervento risultava ancora in corso.

Aggiornamenti della notizia non appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro