LECCO – In occasione del trentennale della morte di David Maria Turoldo, il Comitato Turoldo di Lecco organizza l’Autunno Turoldiano presentato da Elza Ferrario, Pierfranco Mastalli ed Ezio Lanfranconi per il Comitato David Maria Turoldo e dal sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

Il programma dell’evento prevede per domenica 6 novembre alle 11.30 a Casa Don Guanella in via Amendola 57, l’inaugurazione della mostra Perché verità sia libera. Con visita guidata da Pierfranco Mastalli. Lunedì 7 novembre alle 21 al Cinema Teatro Nuovo Aquilone, in via Parini 16, la proiezione del film Gli ultimi (1963). Regia di David Maria Turoldo e Vito Pandolfi. Presenta il monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco. Interviene: Luciano Gualzetti, direttore Caritas Ambrosiana.

Martedì 22 novembre alle 20.30 a Calolziocorte, al Monastero del Lavello di via P. Serviti 1, la Santa Messa nell’anniversario della nascita di Turoldo. Co-presiedono: don Antonio Vitali, don Mario Proserpio, don Marco Tenderini e anima la liturgia con i Salmi di Turoldo il Coro S. Giorgio, diretto da Gianmarco Aondio. Sabato 26 novembre alle 17 si torna a Lecco, al Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre 22 una tavola rotonda dal titolo: La sfida della Pace. La profezia di Turoldo.

Domenica 27 novembre alle 15 a Lecco in via S. Nicolò angolo via Ongania, la presentazione del progetto: Un albero di ulivo in memoria di David Maria Turoldo. Un concorso di idee per opere artistiche dedicate a Turoldo. Alle 17 a Casa Don Guanella, le testimonianze di chi ha frequentato e amato Turoldo. Infine preghiere e riflessioni interreligiose per la pace e la chiusura della mostra.

“Nel trentennale della sua morte, Lecco celebra David Maria Turoldo e il suo coraggio di sperare – le parole del sindaco Gattinoni –. Turoldo ha rappresentato per tanti lecchesi, e non solo, una voce autorevole per le coscienze: la sua figura d’immensa statura ha saputo interpretare la pace, la preghiera e l’impegno civile. Un sentito ringraziamento al Comitato Turoldo Lecco per questo ricco programma di eventi, che rendono omaggio all’uomo e alla sua opera attraverso una serie di momenti di approfondimento, raccoglimento e riflessione, che prenderanno inizio questa domenica 6 novembre, per terminare domenica 27 novembre”.