AVANZANO A LECCO I LAVORI DELLA RETE PER IL TELERISCALDAMENTO  

LECCO – Continuano i lavori di posa della rete del teleriscaldamento in via dell’Eremo a Lecco. Queste particolari opere “non hanno ripercussioni sulla circolazione viabilistica essendo concentrate nell’area di posteggio e nella limitrofa area verde”.

La posa della rete, in programma sino al 29 febbraio, avanzerà poi in direzione della scuola materna Germanedo e delle palazzine dell’Aler. I lavori lungo via Giusti sono in fase di conclusione e verranno ultimati per il 10 febbraio.

Da lunedì 12 febbraio dalle 9 le lavorazioni si sposteranno in via Baracca, dove sarà istituito un senso unico di marcia in direzione corso Promessi Sposi. Inoltre, verrà chiusa l’intersezione con via Tito Speri che diventerà a fondo cieco, con ingresso e uscita da via Rivolta. Contestualmente, sono in corso gli scavi di saggio del sottosuolo lungo corso Martiri della Liberazione e in via Appiani: un’attività propedeutica all’avvio della posa della rete, prevista dalla metà del mese.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it.