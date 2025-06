AVANZO DI BILANCIO COMUNE, VALSECCHI: “5 MILIONI, NIENTE PER LO STADIO”

Questa sera in commissione l’assessore Pietrobelli ha illustrato la variazione di bilancio legata all’avanzo registrato nel corso del passato esercizio ( cioè ai soldi che non sono stati spesi ).

La mia perplessità nasce dal fatto che ben cinque milioni di euro sono allocati nel “fondo di accantonamento degli impianti sportivi”. In italiano, non ci sono dubbi, il plurale viene usato quando c’è più di un impianto sportivo e quindi ero molto attento a capire dove fossero collocate queste risorse.

Alla domanda che ho girato al titolare delle finanze in Comune e cioè ;” se nei 5 milioni ci fosse anche la trasformazione della cabina elettrica dello stadio Rigamonti Ceppi, dove esiste già un progetto comunale con tanto di preventivo di circa 250.000 € ? ” , l’assessore al bilancio ha ha risposto in maniera inequivocabile:”no, le risorse sono a disposizione di un futuribile project leasing in costruendo al Centro sportivo del Bione“, progetto che nessuno ancora conosce nel dettaglio se non per averne sentito parlare assessori, sindaco e gestore del Bione in alcune circostanze, senza comunicare la sostanza degli intendimenti operativi .

Ora mi chiedo perché una cifra così importante debba rimanere stanziale nel bilancio per mesi, senza essere resa utile alla valorizzazione degli impianti sportivi in sofferenza? Nel frattempo che un impianto sportivo di proprietà del Comune, come lo Stadio, a fronte di questa ingente disponibilità, non possa trovare subito le risorse per scongiurare, come ha detto recentemente il Presidente del Calcio Lecco Aniello Aliberti, una potenziale revoca dell’agibilità del Rigamonti Ceppi a fronte dell’inadeguatezza della centrale elettrica resta un mistero!

Sono orientamenti inconcepibili, considerato peraltro che il project leasing era stato definito da questa amministrazione una procedura non apprezzabile in più di una circostanza.

In consiglio comunale torneremo a chiedere come Appello per Lecco l’urgente intervento allo stadio che rimuova immediatamente il generatore a diesel (unico impianto sportivo ancora ad avere questo metodo di illuminazione in Italia rischioso per le partite, inquinante per l’ambiente e rumoroso per il vicinato) e si trasformi la cabina elettrica in una struttura moderna e funzionale.

Inoltre chiederemo lumi su questo project leasing che a quanto pare per la gran parte dovrà pagare il comune a favore degli operatori privati e perché lo si preferisce al project financing.

Corrado Valsecchi

Capogruppo consiliare

Appello per Lecco

.