AVIS CALOLZIO, DOMENICA 23 L’ASSEMBLEA PER ELEGGERE IL NUOVO DIRETTIVO

CALOLZIOCORTE – Tempo di cambiamenti in casa Avis Calolziocorte: domenica 23 febbraio si terrà infatti l’assemblea annuale dei soci, che quest’anno sarà elettiva per il nuovo consiglio direttivo e si terrà alle 8:30 in prima convocazione e alle 9:30 in seconda convocazione, presso la sede di corso Dante 18 a Calolzio.

L’assemblea si svolgerà con il seguente ordine del giorno:

Nomina dell’ufficio di presidenza; Relazione del segretario del consiglio direttivo; Presentazione:

– della relazione del consiglio direttivo;

– del bilancio consuntivo 2024;

– del programma di attività;

– del bilancio di previsione 2025; Relazione dell’addetto contabile di bilancio; Discussione e replica sulle relazioni e sui bilanci presentati; Votazione delle relazioni e del bilancio consuntivo e ratifica del preventivo; Rinnovo delle cariche sociali:

7.1 nomina del comitato elettorale;

7.2 fissazione numero componenti del consiglio direttivo e modalità di svolgimento delle elezioni;

7.3 presentazione candidature a componente del consiglio direttivo comunale;

7.4 presentazione candidature a componente addetto contabile di bilancio; Presentazione candidature:

8.1 al consiglio direttivo Provinciale, al consiglio regionale, al consiglio nazionale;

8.2 ai collegi dei revisori e dei probiviri dei livelli sovra ordinati; Presentazione candidature a delegato all’assemblea provinciale, regionale, nazionale; Votazione candidature al consiglio provinciale e livelli superiori, delegati all’assemblea provinciale, regionale, nazionale; Votazione direttivo comunale e addetto contabile di bilancio dal termine dell’assemblea fino alle 17; Relazione del comitato elettorale, proclamazione e nomina degli eletti alle 18.

La relazione delle attività svolte nel 2024, quanto in cantiere per il 2025 e i numeri della comunale verranno illustrati in assemblea. Il consiglio direttivo verrà completamente rinnovato.