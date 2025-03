AVIS CALOLZIO, ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO: CATTANEO PRESIDENTE

CALOLZIOCORTE – Nella serata di lunedì 3 marzo si è tenuto il primo consiglio direttivo della Comunale Avis di Calolziocorte, nel quale i nuovi eletti hanno votato per l’attribuzione delle cariche per il mandato 2025-2028.

Presidente della Comunale è stato eletto Lionello Cattaneo (a sinistra nella foto): vice presidente vicario nei due precedenti mandati, è già presidente nella storia della comunale;

Vice presidente vicario è stata eletta Roberta Galli, che garantitrà la sua più ampia collaborazione su tutti i fronti, in quanto presidente uscente;

Vice presidente è stato eletto Manrico Antozzi, che nei due mandati precedenti ricopriva la carica di tesoriere e da sempre impegnato negli interventi nelle scuole;

Tesoriere è stato eletto Adelio Mapelli, figlio del Presidentissimo Giovanni Mapelli, primo presidente della Comunale e fondatore al quale è stata dedicata la sezione. Adelio Mapelli nei due mandati precedenti ricopriva la carica di vice presidente;

Segretario è stata conferma Sabrina Magi, che ricopriva la medesima carica nel mandato precedente.

Claudia Bolis ricoprirà l’incarico di capogruppo del Gruppo di Erve, ormai parte integrante della Comunale Avis di Calolziocorte dal 2002, incarico che verrà formalizzato nel prossimo consiglio direttivo.

In apertura della seduta consigliare i membri del consiglio direttivo hanno ringraziato, donando un bellissimo mazzo di fiori, la presidente uscente Roberta Galli per aver guidato l’associazione con impegno e determinazione per 8 anni, realizzando innumerevoli iniziative sul territorio, nelle scuole e in collaborazione con le Associazioni locali.

Nell’occasione è stato dato il benvenuto ai due nuovi consiglieri, Tarcisio Mazzoleni e Giovanni Scaglia, ed è stato augurato buon lavoro a tutti i membri del consiglio.

A seguire l’elenco degli eletti del consiglio direttivo Avis Calolziocorte per il quadriennio 2025-2028:

Manrico Antozzi;

Claudia Bolis;

Alberto Cattaneo;

Lionello Cattaneo;

Giovanni Cattaneo;

Mario Cattaneo;

Dario Edoardo Frigerio;

Roberta Galli;

Mirko La Marca;

Sabrina Magi;

Adelio Mapelli;

Tarcisio Mazzoleni;

Miriam Nava;

Paolo Rosa;

Eleonora Sala;

Giovanni Scaglia;

Giuseppe Talarico.

Eletta alla carica di addetto contabile al bilancio: