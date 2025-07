AVIS CALOLZIO SI PREPARA PER IL 60° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

CALOLZIOCORTE – L’AVIS di Calolziocorte si prepara ai festeggiamenti per il 60° anniversario di fondazione. Quest’anno sono 60 le candeline che la Comunale AVIS di Calolziocorte spegnerà in occasione della Festa del Donatore, che si celebrerà domenica 19 ottobre.

Le iniziative messe in campo sono iniziate già nel 2024, con il calendario celebrativo realizzato con i disegni dei ragazzi delle classi seconde dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” e della Scuola “C. Cittadini”, un vero capolavoro. Il calendario è stato distribuito oltre che nelle scuole secondarie, anche ai soci e ai simpatizzanti dell’associazione e ai cittadini del Comune, attraverso le parrocchie e i negozi.

Nel febbraio 2025 c’è stato anche l’insediamento del nuovo consiglio direttivo: la presidente Roberta Galli, dopo due mandati di presidenza, per disposizioni di statuto, ha lasciato il testimone all’attuale presidente Lionello Cattaneo.

I primi mesi di questo anniversario sono stati impegnati con gli incontri dei bambini e dei ragazzi delle scuole: primaria di Sala e Erve, secondaria e superiore di Calolziocorte.

Siamo stati invitati alla consegna delle costituzioni dal comune di Carenno e abbiamo raggiunto tutti i diciottenni del Comune di Calolziocorte con una lettera che promuove il valore del dono e la partecipazione alla vita associativa.

Inoltre, la Giornata Mondiale della Donazione del Sangue, che si festeggia il 14 giugno, è stata celebrata, oltre che con la distribuzione dei sacchetti del pane personalizzati AVIS, nei negozi di generi alimentari e panifici dei comuni della nostra Valle (Calolziocorte, Erve, Carenno, Torre de’ Busi e Monte Marenzo), anche con la partecipazione alla 9^ edizione del “Campo Scuola Rispetto e Natura”, organizzato a Erve dai Gruppi Alpini della Valle San Martino. Nell’occasione sono state donate settanta brocche loggate “AVIS di Calolziocorte”.

“Durante la nostra partecipazione al Campo – ha raccontato la vicepresidente Roberta Galli – abbiamo incontrato, nel pomeriggio di sabato 14 giugno, le sei brigate, ognuna composta da circa 30 ragazzi di quarta, quinta elementare e prima media.

L’incontro ha permesso ai volontari AVIS di illustrare ai ragazzi quali sono gli obiettivi della nostra associazione: Volontariato e Solidarietà nei confronti di chi ha bisogno di sangue per la propria salute. L’attenzione dei ragazzi è stata conquistata con il “gioco delle piastrelle”, utilizzate per attraversare un fiume immaginario. Il gioco ci ha permesso di trasmettere il valore della collaborazione di tutti per superare gli ostacoli: collaborare insieme, per aiutare tutti”.

Infine, sabato 28 giugno sono stati incontrati anche una sessantina di ragazzi di seconda e terza media, che hanno partecipato al campo “Vivere la Montagna con gli Alpini”, sempre a Erve.

In occasione delle feste estive promosse dalle parrocchie di Calolzio, Foppenico, Sala e Pascolo e della Festa di Erve, l’associazione ha donato i bicchieri personalizzati AVIS.

Le iniziative proseguiranno nel mese di ottobre, con la serata teatrale di sabato 11 ottobre, presso il Salone della Scuola “Caterina Cittadini”, organizzata con il Gruppo AIDO di Calolziocorte, che quest’anno festeggia il 50° anniversario di fondazione. Nell’occasione verrà messa in scena la commedia brillante “Povero professore”, della compagnia “Teatroinsala” di Calolziocorte.

Cuore dei festeggiamenti sarà la Festa del Donatore, che si celebrerà domenica 19 ottobre, presso la Parrocchia “San Martino Vescovo” di Calolzio, alla quale tutti, soci e non, sono invitati alla messa, alle premiazioni e al buffet presso l’Oratorio “Maria Immacolata”.

Non mancherà nel mese di novembre la Serata Salute, calendarizzata per martedì 14 novembre, presso il salone dell’Oratorio “San Michele” di Foppenico, in collaborazione con l’Associazione AGD Lecco Onlus (Associazione Giovani Diabetici), serata formativa sul tema del diabete.

“Speriamo di vedervi numerosi ai nostri futuri incontri e ai nostri festeggiamenti per celebrare con il giusto valore il nostro Sessantesimo Anniversario”, ha concluso Galli.