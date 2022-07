LECCO – Avis Lecco ha premiato i quattro studenti che si sono aggiudicati il concorso organizzato dal gruppo comunale per la creazione di un logo celebrativo in occasione del settantacinquesimo anniversario di fondazione.

All’interno della sede di viale Montegrappa, inaugurata nel 2008, sono stati premiati Serena Invernizzi di Pasturo e Alessandro Rigamonti di Casatenovo. Sono due dei quattro studenti dell’Istituto “Fiocchi” di Lecco che hanno dato vita all’idea poi scelta dall’apposita commissione coordinata da Fabio Dodesini, art design della storica organizzazione di volontariato costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. Insieme ai ragazzi, presenti le docenti Maria Piscopo e Monica Ventura, mentre hanno completato il gruppo vincitore i giovani Alessio Esposito e Baba Mamadou Diakhate, tutti della classe 3V dell’indirizzo Grafica e Comunicazione. Complessivamente hanno preso parte al concorso nove gruppi e 28 studenti dell’Istituto di via Belfiore. Ai vincitori sono stati consegnati un attestato e un buono spesa a testa. Inoltre, a ogni partecipante verrà anche offerta la possibilità di frequentare un corso di primo soccorso BLSD (rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce), tenuto dalla Croce Rossa di Lecco, che si terrà nel corso del prossimo anno scolastico.

“Spesso siamo stati sede di concorsi statali – ha detto la professoressa Maria Piscopo -. Quando ci sono iniziative della città ci sembra quantomeno doveroso partecipare. I ragazzi sono bravissimi, se ne sentono tante sui giovani d’oggi, ma noi portiamo un esempio completamente diverso rispetto al sentito dire”.

Non è l’unica iniziativa di Avis che si chiude in questo periodo. Durante la primavera, infatti, è stata portata a termine l’installazione di un’altalena per disabili a Primaluna insieme all’Avis di Bellano, oltre all’acquisto di un defibrillatore, in sinergia con il Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio, poi posizionato a Barzio. C’è stata poi la distribuzione dei sacchetti di pane realizzati in collaborazione con tutti i gruppi comunali della provincia di Lecco: 100mila sono stati finanziati dal gruppo della città capoluogo, mentre il totale sfiora i 300mila sacchetti.

Quella del logo “è una delle iniziative introdotte in questo periodo – ha spiegato il presidente Bruno Gandolfi -. Quest’anno era nostra intenzione fare qualcosa di diverso rispetto al solito, di conseguenza siamo andati direttamente nelle scuole, rivolgendoci a Medardo Rosso e Fiocchi”. Il progetto vincitore fa già parte, per esempio, del magazine di Lecco Film Fest, che sta andando in scena in centro città proprio durante questi giorni. “Ogni cinque anni viene organizzato un ricordo dell’attività associativa, prassi che va avanti dal 1978 – ha concluso Gandolfi -. Varie sono, infatti, le targhe affisse sul monumento presente al parco Addio Monti di Pescarenico”.