VALMADRERA – L’Amministrazione comunale di Valmadrera ringrazia l’associazione AVIS per la donazione di 2.500 euro destinati all’acquisto di giochi e strutture da collocare nel giardino del Punto Gioco.

L’assessore Rita Bosisio con la responsabile del settore infanzia della cooperativa Sineresi, Chiara Lorenza, aveva inoltrato all’associazione AVIS di Valmadrera la richiesta di un contributo per terminare l’allestimento del giardino con l’acquisto di giochi e strutture per l’esterno. Il Comune di Valmadrera ha creduto in questa realtà educativa che sostiene in collaborazione con la cooperativa Sineresi.

Il Punto Gioco di Valmadrera offre ai genitori lavoratori l’opportunità di affidare i bambini a delle educatrici e ai bambini l’occasione di vivere momenti di socializzazione con i coetanei. Attualmente sono 21 i bambini che frequentano la struttura del Punto Gioco assistiti dalle educatrici Marta Valsecchi e Elisa Vitali, che amorevolmente assistono i bambini proponendo un valido programma educativo. Grazie ad AVIS si completerà l’arredo del Punto Gioco, una bella realtà educativa nella città di Valmadrera.