LECCO – Illustrati oggi i dati Avis 2022 in vista dell’assemblea provinciale degli associati di sabato 1° aprile. L’andamento, secondo i grafici mostrati dal presidente dell’Avis Provinciale Bruno Manzini, sottolinea un incremento dei nuovi soci donatori rispetto all’anno 2021.

Il 31,75% hanno un’età compresa tra il 18 e i 35 anni contro il 68,25% composto da adulti tra i 36/65 anni. Il donatore uomo (62%) è superiore rispetto al donatore donna (38%) e considerando la fascia di età, sono i donatori tra i 46 e i 55 anni ad essere in maggioranza rispetto agli altri blocchi: si parla di 4.359 adulti contro solo 1.604 ragazzi tra i 18-23 anni.

Riguardo i gruppi ematici, il 37,72% e il 32,92% dei soci donatori appartengono rispettivamente al gruppi 0 Rh + e A Rh +; scarseggiano i donatori di AB ( 3,27%), B Rh- (1,89%) e AB Rh- (0,6%).

Analizzando i dati, i donatori periodici Avis ogni 1.000 abitanti risultano 44,34 per l’Avis della Provincia di Lecco, nello specifico si nota anche un incremento delle donazioni di sangue e plasma ogni 1.000 all’interno dell’Avis Provinciale (85,41).

Sono, infine, i Comuni di Lecco e Merate ad essere in testa sia in merito a soci donatori Avis comunali, sia in merito alle donazioni durante l’anno 2022.