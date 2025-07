AVS LECCO: “IL NUOVO PGT DI LECCO VA NELLA GIUSTA DIREZIONE”

Nel Consiglio Comunale di ieri sera è stata adottata la variante generale del Piano di Governo del Territorio (PGT), strumento fondamentale per progettare lo sviluppo urbanistico e sociale della nostra città nei prossimi anni.

Come Alleanza Verdi e Sinistra – Cambia Lecco crediamo sia fondamentale rispondere ai bisogni concreti delle persone, a partire dal diritto alla casa. Questo PGT dà la possibilità di realizzare (senza ulteriore consumo di suolo) più di 450 appartamenti di edilizia convenzionata, rendendo più accessibile l’affitto o l’acquisto di una casa, soprattutto per giovani, studenti e famiglie dei ceti medio e popolare.

Il nuovo PGT affronta anche altri temi strategici: la rigenerazione di aree dismesse e il contenimento del consumo di suolo, in particolare nella fascia pedemontana; la tutela e il rilancio del settore manifatturiero locale, in ottica di sostenibilità ambientale e mobilità efficiente; la valorizzazione dei quartieri periferici favorendo servizi di prossimità nei vecchi nuclei;.

Si creano poi le condizioni per il completamento di grandi progetti urbani come La Piccola, e l’avvio di nuovi, come il nuovo municipio e il nodo multimodale urbano intorno alla stazione ferroviaria, pensati per migliorare l’amministrazione della città e la connessione tra centro, rioni e altre città in Lombardia.

Il percorso che porterà all’approvazione definitiva del nuovo PGT, prevista per gennaio 2026, sarà aperto e partecipato: associazioni, comitati, cittadine e cittadini, forze politiche e sociali avranno la possibilità di inviare osservazioni e proposte. Tutti i contributi ricevuti saranno valutati dagli uffici tecnici e discussi e votati in Consiglio Comunale.

Pensare alla città del futuro significa progettare con responsabilità e visione, guardando all’interesse collettivo e non inseguendo consensi immediati. Per questo, ribadiamo l’importanza di un confronto pubblico aperto, trasparente e informato.

Nei prossimi mesi saremo impegnati per spiegare le scelte fatte, ascoltare e raccogliere idee che possano migliorarle, per rendere Lecco una città ancora più bella, giusta, vivibile e solidale.

AVS-LECCO