AVS LECCO IN PIAZZA A ROMA PER LO STOP AL MASSACRO IN PALESTINA

ROMA – Alleanza Verdi e Sinistra Lecco ha partecipato alla manifestazione nazionale convocata per chiedere lo stop immediato al massacro in corso nella Striscia di Gaza.

“Una mobilitazione fondata su una piattaforma chiara: quella contenuta nella mozione parlamentare presentata unitariamente da Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle – spiegano dal partito -. Un appello rivolto a tutti coloro che non possono più tollerare quanto sta accadendo: un’escalation di violenza che sta causando migliaia di vittime civili e una catastrofe umanitaria senza precedenti”.

“Siamo qui per ribadire con forza che non possiamo restare in silenzio di fronte ai crimini commessi dal governo Netanyahu a Gaza. Serve un cessate il fuoco immediato e il pieno riconoscimento dei diritti del popolo palestinese” – dichiara la delegazione lecchese, presente in piazza insieme a migliaia di persone giunte da tutta Italia. “Chiediamo che il governo si attivi subito per un cessate il fuoco, per favorire interventi umanitari, perché vengano liberati tutti gli ostaggi e per riconoscere finalmente lo stato di Palestina. Fino a quando uno dei due Stati non godrà degli stessi diritti non ci sarà pace.”

La partecipazione del territorio lecchese testimonia un impegno concreto e continuo per la pace, la giustizia e il rispetto del diritto internazionale.