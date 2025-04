AVS LECCO IN PIAZZA PER IL REFERENDUM SU LAVORO E CITTADINANZA DI GIUGNO

LECCO – Sabato 12 e domenica 13 aprile Alleanza Verdi Sinistra sarà presente in varie piazze della provincia di Lecco con una mobilitazione straordinaria in vista del voto di giugno.

Quattro quesiti riguardano il mondo del lavoro — dalla cancellazione dei contratti pirata, al contrasto alla precarietà, alla tutela dei lavoratori ingiustamente licenziati — e uno riguarda un tema fondamentale come l’estensione dei diritti di cittadinanza.

“Come Sinistra Italiana e come Alleanza Verdi Sinistra siamo in campo per sostenere questa campagna referendaria perché crediamo che i temi posti dalla CGIL siano assolutamente centrali – dichiara Alberto Anghileri, delegato al lavoro per la segreteria provinciale di Sinistra Italiana – In questi anni abbiamo assistito a un progressivo attacco ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, all’aumento della precarietà e all’indebolimento delle tutele. Questi referendum rappresentano un’occasione per provare a invertire questa tendenza, ridare forza al lavoro stabile, sicuro e tutelato e restituire dignità a chi lavora”.

“Allo stesso modo – prosegue Anghileri – il referendum sulla cittadinanza ci parla di un’idea di società più aperta, giusta ed inclusiva: riconoscere diritti a chi vive, studia e lavora in Italia da anni è una battaglia di civiltà”.

AVS sarà dunque presente in tutto il territorio provinciale per promuovere la partecipazione e informare le cittadine e i cittadini sui contenuti dei quesiti.

Gli appuntamenti del weekend in provincia di Lecco:

• Lecco – sabato 12 aprile, mattina, via Roma; domenica 13 aprile, mattina, Piazza XX Settembre

• Calolziocorte – sabato 12 aprile in Corso Dante; domenica 13 aprile in Piazza Vittorio Veneto

• Merate – sabato 12 e domenica 13 aprile, mattina, Piazza Prinetti

• Osnago – sabato 12 aprile, mattina, Piazza Vittorio Emanuele / Piazza della Chiesa

• Casatenovo – sabato 12 aprile, mattina, area mercato (primo ingresso di fronte alla Chiesa)

Una mobilitazione diffusa, quindi, che coinvolgerà varie parti del territorio della provincia di Lecco, per “difendere diritti, promuovere la partecipazione democratica e rimettere al centro il lavoro, la dignità e la giustizia sociale”.